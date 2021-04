Cuisine du jardin : Roulés de poivrons grillés à la feta et au fromage frais

J’ai préparé cette recette pour un site de réservation de produits fermiers à Perpignan. Je cherchais une idée d’entrée et comme j’adore les poivrons, j’ai essayé de les associer à du fromage de la ferme. Le résultat m’a beaucoup plus. Un peu tiède, le fromage est fondant et les herbes fraîches dégagent tout leurs arômes. J’ai préparé les poivrons grillés pour l’occasion mais rien ne vous empêche de filer chez votre producteurs de légumes fermiers pour en acheter. Et là ça devient une recette express !

Il faut :



2 gros poivrons rouges

2 gros poivrons jaunes

100 g de feta

100 g de fromage frais

Des herbes fraîches (ciboulette, basilic…)

Huile d’olive

Ail

Poivre

Faire griller au four les poivrons sur toutes les faces pendant une vingtaine de minutes. Quand ils commencent à se colorer, les mettre dans un sac plastique et fermer hermétiquement pendant 15 à 20 mn.

Pendant ce temps, mélanger les deux fromages, ajouter les herbes ciselées et un peu de poivre ainsi que deux à trois cuillères d’huile d’olive. Bien mélanger.

Enlever la peau des poivrons – elle se détache toute seule- ainsi que les graines et les parties blanches. Couper de larges lamelles dans chaque poivron.

Les mettre dans un plat et les parsemer d’ail. Recouvrir d’un filet d’huile d’olive. Laisser mariner une heure au frais.

Disposer les lamelles de poivrons devant soi et les tartiner du mélange de fromage. Former de petits rouleaux.

On peut les servir froid. Mais personnellement, je préfère les faire tiédir : ça met en valeur le fromage.