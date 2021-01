Qu’est-ce qu’un viager occupé avec jardin en Occitanie ?

Intérêt pour le vendeur en viager occupé

Continuer à profiter de sa maison en viager Occitanie et son jardin jusqu’à la fin de sa vie et assurer le même avantage à son conjoint, sans plus avoir à payer la taxe foncière ni les dépenses de grosses réparations ;

Recevoir une rente bénéficiant d’avantages fiscaux et indexée sur l’augmentation du coût de la vie, afin de complèter sa retraite et mettre à l’abris le conjoint survivant ;

Pouvoir abandonner le droit d’usage et d’habitation de son bien (perte d’autonomie, décès de l’un des conjoints et départ pour aller chez un enfant ou dans une maison de retraite), et bénéficier jusqu’au décès d’une rente majorée ;

Bénéficier jusqu’à la fin d’une garantie première au profit du versement de la rente (privilège inscrit avant tout établissement bancaire ou autre créancier) ;

Transformer ainsi son capital en rente à vie, pour ceux qui ne souhaitent pas transmettre d’héritage ou préfèrent privilégier leur sécurité et celle de leur conjoint.

Intérêt pour l’acheteur en viager occupé

Débuter une épargne, alors qu’il n’est pas encore en mesure financière d’effectuer un achat classique, alors qu’il ne dispose pas d’une stabilité géographique suffisante pour effectuer un achat au profit de sa propre résidence, ou investir dans la perspective d’un complément à son régime de retraite ;

Profiter de la valorisation de cette épargne-pierre et jardin, sur la base de l’augmentation du prix de l’immobilier ;

Ne payer de droits de mutation que sur un montant réduit (nue-propriété), qui n’aura pas à être complété lors de l’accès à la pleine propriété (décès du ou des vendeurs) ;

Réduction également de la valeur prise en compte au titre de l’ISF pour les viagers occupés;

Possibilité de revendre à tout moment un viager en cours, de bénéficier pour soi ou pour sa mise en location du bien après abandon du droit d’usage et d’habitation, de revendre en pleine propriété après le décès.