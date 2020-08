Filtre à sable 8 M3/h pour piscines Intex

Petite acquisition pour la piscine hors-sol installée cet été dans le jardin : le Filtre à sable.

Il s’agit d’un Filtre à sable 8 M3/h specialement concu pour les piscines hors sol Intex, pour piscines Intex d’un volume maximum total de 30 m3 (Longeur x largeur x hauteur ). Un peu sur le modèle du Filtre à sable Pentair Tagelus .

Ce Filtre est un filtre à sable avec une vanne 6 voies et equipé d’une pompe 3/4 CV avec manomètre. Sa connexion est adaptée aux tuyaux Intex. Possibilité d’utiliser du zéolite pour une filtration plus fine.

Sable ou Zeolite non fourni et non compris dans ce prix de vente.

Garantie de 2 ans